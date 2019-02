Adiós al invicto: el duro mensaje de Solskjaer tras caer ante el PSG en Old Trafford

Manchester United pudo hacer poco ante la planadora llamada PSG. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer perdieron 2-0 en Old Trafford por la Champions League y el entrenador rojo reveló que fue necesario para tener "un baño de realidad".



La derrota pone fin a la racha del técnico noruego, que desde que sustituyó a José Mourinho a mediados de diciembre, el United había logrado 10 victorias y un empate en once partidos disputados.



"Obviamente hoy hemos vuelto a la realidad", declaró el técnico tras el partido. "Hoy fue un baño de realidad para nosotros a este nivel de los equipos 'top'".



"Se podría decir que no hemos jugado muchos partidos de este nivel recientemente, pero las montañas están para escalarlas", añadió, aunque advirtió que la eliminatoria no está sentenciada.



"No podemos decir que esto hay terminado. Iremos allá a jugar nuestro fútbol y a mejorar con respecto a hoy", añadió sobre el partido de la vuelta en el Parque de los Príncipes el próximo 6 de marzo.