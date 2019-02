¡Se volvió loco! La reacción de Tuchel para el mano de mano de Mbappé [VIDEO]

En medio del Manchester United vs. PSG , Kylian Mbappé erró la ocasión más clara de lo que va del partido en el Old Trafford. Se lamentaron en París, pero fue Thomas Tuchel quien casi se vuelve loco en los octavos de final de la Champions League. Para no creerlo lo del técnico, quien se tocó la cabeza luego del error de su delantero en el área de David De Gea. Se juega un buen partido durante el primer tiempo de juego en Inglaterra. Todos van por el gol.



Mbappé se falló una clara ocasión, la única que han tenido los parisinos en este encuentro de ida de octavos de final de la Champions League. El seleccionado francés se metió al área, disparó afuera del arco de De Gea y Tuchel se lamentó por la ocasión perdida.



Manchester United registra diez triunfos y un empate desde que el noruego empezó su historia al mando del equipo. Se mantiene invicto y busca de prolongar esa buena racha



En el PSG hay preocupación debido a que del habitual tridente de ataque, Thomas Tuchel solo podrá contar con Kylian Mbappé. "Estoy preocupado porque me faltan jugadores clave", indicó el entrenador en la previa del partido, que ahora se disputa.