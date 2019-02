KO contra la reja: el terrible golpe que sufrió Di María en el Manchester United vs. PSG [VIDEO]

En el Manchester United vs. PSG por el partido de ida de la Champions League , Ángel di María pudo irse en ambulancia si es el golpe pasaba a mayores. Así pasa con algunos choques en el fútbol, a veces es terrible para los jugadores, como lo que vivió el mediocampista argentino cuando regresaba a una de sus ex casas: el mítico Old Trafford del United.



En medio del primer tiempo, Di María peleaba con el balón por la banda izquierda y de momento hubo un choque contra Ashley Young. La jugada no es falta, pero el volante ante el golpe producido por el inglés, cayó hasta la baranda fuera del campo. En el video puede verse como Di María se retuerce de dolor fuera del campo ante la mirada de los compañeros.



Manchester United y PSG se enfrentan en Old Trafford en el partido de ida de la Champions League, en donde los parisinos tratan de sacar un buen resultado de visita. Hasta el momento, Kylian Mbappé se falló un mano a mano frente a David De Gea.



El miércoles 6 de marzo se enfrentan ambos equipos en el partido de vuelta por un pase a los cuartos de final de la Champions League. Ahí se volverán a ver las caras en París.