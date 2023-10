Un gol de Felix Nmecha, varias paradas de Gregor Kobel y el larguero, hasta en dos ocasiones, condenaron al Newcastle United a su primera derrota en la Champions League de fútbol ante un Borussia Dortmund que se reengancha a la pelea por meterse en octavos de final (0-1). Los alemanes, tras perder con el Paris Saint Germain y empatar ante el Milan, consiguieron su primera victoria en Europa y rebajaron la euforia del Newcastle, que venía con el pecho hinchado después de hacerle cuatro goles al PSG en este mismo escenario.

Esta vez, las ‘Urracas’ no estuvieron tan incisivas como ante los parisinos y pagaron la falta de definición ante un Kobel que estuvo espectacular. Tampoco lo hizo mal Nick Pope, el meta del Newcastle, que había mantenido su portería imbatida en los dos primeros encuentros y que comenzó este miércoles con una doble parada increíble a Malen y Füllkrug. Sacó dos disparos consecutivos debajo de los palos y seguía con el traje de héroe puesto, pero entre los delanteros de su propio equipo se encargaron de quitárselo.

En un contraataque llevado a la perfección por Aleksander Isak, Anthony Gordon, solo en el mano a mano, se topó con el cuerpo de Kobel. Fue el primer gran perdón del Newcastle, que perdió por lesión a Isak unos minutos después. Y ahí pudo estar el partido, porque Callum Wilson, sus sustituto, no pudo crear el mismo peligro que el sueco.

Con la primera parte prácticamente ya muerta, el Borussia se inventó un gol de una recuperación en campo propio. Montó una transición en cuestión de segundos y con una pared entre Schlotterbeck y Nmecha, canterano del Manchester City, llegó el 0-1. El ex del City recibió la pelota horizontal desde la banda y acomodó el interior del pie lejos de Pope.

El gol fue un martillazo al animado St. James Park, que solo pudo desesperarse a partir de ahí con las ocasiones falladas por su equipo, especialmente con una de Wilson, a un metro del portero, en la que Kobel volvió a hacerse enorme para evitar el 1-1. Bien cerrado atrás y ante un Newcastle que se estrelló en el larguero dos veces en los minutos finales, el Borussia selló un triunfo que les mete de lleno en la pelea por los octavos de final.

Este empate deja aún más apretado el Grupo F, el de la muerte, con el PSG primero con seis puntos tras su triunfo ante el Milan, seguido por el Borussia Dortmund, con cuatro unidades, las mismas que el Newcastle. Cierra el cuarteto el Milan con dos unidades. Además, el encuentro dejó los que pueden ser los últimos minutos de Sandro Tonali en bastante tiempo, ya que el centrocampista salió en la segunda parte y en los próximos días recibirá la sanción por su adicción a las apuestas que podría ser hasta de diez meses sin pisar los terrenos de juego.

Información de EFE





Newcastle vs. Dortmund: alineaciones e incidencias

Newcastle busca continuar su racha exitosa en la Champions League y se encuentra en la sexta posición de la Premier League con 16 puntos, destacando como el equipo más goleador del torneo con 24 goles. En sus últimos 5 partidos en casa, lograron una serie de victorias, incluyendo un triunfo ante el Manchester City en la EFL Cup y una victoria sobre el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA.





Newcastle ha tenido un desempeño destacado en la Liga de Campeones, con un empate ante el Milan en su primer partido en casa y una victoria sobre el PSG en la segunda jornada. Ahora buscan una victoria contra el club alemán en busca de sus primeros 3 puntos en el torneo. Además, el miércoles 25 de octubre podría ser el último partido temporal de Sandro Tonali, quien enfrenta una suspensión de 10 meses en relación a un caso de apuestas ilegales.

Por su parte, el Borussia Dortmund ocupa la cuarta posición en su liga con 20 puntos, también compitiendo en la parte alta de la clasificación. Han anotado 17 goles en la liga, siendo el equipo más goleador, y han recibido 8 goles, con un promedio de 1 gol por partido, lo que los convierte en el equipo menos goleado.

En sus últimos 5 partidos como visitantes, el Borussia Dortmund ha registrado una victoria 6-1 sobre Schott Mainz en la Copa de Alemania, un empate 1-1 con Bochum, una victoria 4-2 sobre Friburgo, una derrota 2-0 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA y una victoria 3-1 sobre 1899 Hoffenheim. A pesar de su reciente triunfo en la Bundesliga, el Newcastle sigue siendo considerado el favorito en este partido en el St James’ Park.





¿A qué hora juegan Newcastle vs. Dortmund?

Si no quieres perderte ni un minuto del enfrentamiento entre Newcastle y Borussia Dortmund en la tercera fecha de la Champions League, el partido comenzará a las 2 de la tarde, hora de Perú. No dudes en seguir todas las incidencias de este emocionante encuentro en Depor. Consulta los horarios de acuerdo a cada país:

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Newcastle vs. Dortmund?

Si deseas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO entre Newcastle vs. Dortmund por la Champions, podrás disfrutar de la transmisión GRATUITA a través de ESPN, STAR Plus, HBO, Movistar y DAZN en América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo pierdas!

Newcastle vs. Dortmund: alineaciones posibles

Newcastle: N. Pope; K. Trippier, J. Lascelles, F. Schar, D. Burn; S. Longstarff, B. Guimaraes, Joelinton; J. Murphy, C. Wilson y A. Gordon.

N. Pope; K. Trippier, J. Lascelles, F. Schar, D. Burn; S. Longstarff, B. Guimaraes, Joelinton; J. Murphy, C. Wilson y A. Gordon. Dortmund: G. Kobel; W. Wolf; M. Hummels, N. Schlotterbeck, J. Ryerson; D. Malen, M. Reus, E. Can, F. Nmecha; J. Brandt; F. Fullkrug.

¿En qué estadio juegan Newcastle vs. Dortmund?

El partido entre Newcastle vs. Dortmund, correspondiente a la fecha 3 del Grupo F de la Champions League, se llevará a cabo en el St James’ Park, con capacidad para 52.000 aficionados que estarán ansiosos por alentar a sus equipos. ¿Quién saldrá victorioso? No te pierdas este emocionante duelo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR