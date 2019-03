¡OFICIAL! UEFA expedienta a Neymar por criticar al árbitro del PSG-United por Champions League

Se le viene la noche. El delantero brasileño Neymar será sancionado por la UEFA tras criticar duramente al árbitro del duelo entre PSG y Manchester United por los octavos de final de la Champions League. La instancia disciplinaria del ente futbolístico confirmó la apertura de un expediente sancionador contra el astro brasileño por sus críticas e insultos luego de la eliminación de su equipo en el del torneo continental.



"Es una vergüenza. Ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner la mano de espaldas? El penalti no existe" , dijo Neymar en un post de Instagram tras el encuentro. Ahora, sus palabras al colegiado Damir Skomina no quedarán impunes.



El brasileño, jugador más caro del mundo (222 millones de euros), se expone en el peor de los casos a varios partidos de suspensión para la próxima temporada. 'Ney', que presenció lesionado el partido en las tribunas del Parque de los Príncipes, dejó aflorar su cólera en las redes sociales después del fatídico penal en contra del PSG.



Como se recordará, la acción en mención fue señalada en los últimos minutos después de recurrir al VAR, y que significó la clasificación de los 'Diablos Rojos', que vencieron por 3-1 y superaro el 0-2 para el PSG de la ida.



La publicación de esa foto criticando a Skomina ya es objeto de sanción. La UEFA señala en su comunicación que vulnera el artículo 15 del Reglamento Disciplinario de la UEFA. Ahora, el caso pasa al Organismo de Control, Ética y Disciplina, quien será el que dedica la sanción para el futbolista brasileño.

