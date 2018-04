El PSG se encuentra contra las cuerdas. Como si fuera un boxeador, la institución parisina no puede salirse de una arremetida de la UEFA. En las primeras investigaciones del máximo ente europeo, Nasser Al-Khelaifi y el resto de dirigentes del club habrían ‘exagerado’ 200 millones de euros para poder afrontar el fichaje de Neymar. Dinero hay de sobra, las ganancias del club, sin embargo, no habrían podido afrontar un traspaso de tal magnitud.



Así como Neymar , Mbappé también fue acordado por el PSG en una cantidad cercana a los 200 millones de euros. La diferencia es que el club francés deberá abonar esa cantidad al Mónaco en el mercado de verano de la temporada que viene, por lo que la UEFA podría sancionar al equipo de ‘Ney’, Di María y compañía sin jugar partidos de la Champions League.



Otra de las sanciones que devendrían sería que el cuadro no pueda fichar en la próxima temporada. De acuerdo al ‘Financial Times’, PSG puede enfrentarse a una sanción económico o el propio castigado de no jugar la Champions, algo que no cuadraría bien en los planes del delantero brasileño, puesto que llegó al club para ganar ese torneo.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

El PSG ya fue multado con 60 millones de euros en 2014 por saltarse el ‘Fair Play Financiero’. Octagon, consultora deportiva, fue contratada por la UEFA para hacer un informe independiente de los contratos actuales del PSG después de sospechar que el dinero de muchos patrocinios llega al club propiedad qatarí de “partes relacionadas” con el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, emir de Qatar.



El informe de Octagon, que estima el “valor justo” de los acuerdos de patrocinio, considera que ha sido “significativamente exagerado”. La próxima semana el equipo de investigadores de la UEFA analizará conjuntamente las conclusiones de la consultoría. Hasta final de junio, cuando finaliza el año financiero, el PSG puede intentar ‘salvar’ la situación con la venta de jugadores y nuevos patrocinios no vinculados con Qatar.