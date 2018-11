Neymar lo intentó por todos los medios, pero no pudo anotarle el pasado martes al Napoli con PSG en condición de visitante por la Champions League 2018. Aún no es seguro el pase de su equipo a octavos de final y no solo se mostró molesto por eso tras el cotejo, sino debido a la actuación del árbitro Björn Kuipers en Sao Paolo.

Y es que Neymar consideró que el juez tuvo un lamentable desempeño y que en jugadas puntuales perjudicó al PSG contra los dirigidos por Carlo Ancelotti. Es más, apuntó que "les faltó el respeto".

"Se puede equivocar o no, pero hay cosas claras (reclamo de un penal). La forma en que ha tratado a los jugadores ha sido una falta de respeto. Es por eso que casi al final perdí el control. Tener un silbato o una tarjeta en el bolsillo no te hace más que nadie", señaló Neymar.

Asimismo, habló de lo que el empate significó para todo el club. "El resultado no ha sido bueno. Tenemos que pensar en ganar en los dos partidos que se vienen. Me voy insatisfecho e irritado", añadió el ex Barcelona.

Tras cuatro jornadas jugadas de la Champions, el cuadro de Neymar está en el tercer puesto del Grupo C con cinco puntos, a una unidad del líder Napoli.