Neymar sabe de la importancia del partido de octavos de final de la Champions League entre Real Madrid vs. PSG. En su cabeza no hay otra cosa que hacer una buena performance en el Bernabéu. Sin embargo, eso no significa que el crack brasileño no se haya preocupado de su apariencia personal para este choque.



De hecho, el crack brasileño lo ha hecho más de la cuenta y en los calentamientos en la cancha de Valdebebas se ha dejado ver con un nuevo 'look' que ha sorprendido a todos. En la previa, el sudamericano se tapaba con el gorro, pero antes del encuentro, dejó su peinado al descubierto.

Neymar llegó a PSG desde Barcelona por 222 millones de euros. (Getty) Neymar llegó a PSG desde Barcelona por 222 millones de euros. (Getty)

El nuevo 'look' de Neymar se caracteriza por un rapado a los lados y pelo ondulado en la parte superior de la cabeza. Así mismo, ha dejado las lineas de rubio por el color enteramente negro. Como era de esperarse, la nueva pinta del brasileño se ha hecho un viral en las redes sociales.



Neymar enfrenta ante el Real Madrid una de las grandes pruebas en su carrera. Hay que recordar que como jugador del FC Barcelona, el brasileño le marcó tres goles en Liga Santander a los blancos y ahora espera prolongar su buena racha en el Bernabéu.