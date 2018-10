El Neymar que todos quieren ver. El brasileño fue la gran figura del PSG al marcar un 'hat-trick' en la goleada (6-1) ante Estrella Roja por la Champions League , y regaló jugadas de ensueño entre 'caños' y regates alucinantes antes de que Thomas Tuchel decidiera sustituirlo.



El brasileño salió a los 81 minutos para dar entrada a Julian Draxler. Mientras se dirigía al banquillo las cámaras dejaron ver que se acercó a su técnico y le susurró algo al oído. De inmediato en redes sociales se especuló sobre un posible enfado por el cambio, pero nada más lejos de la realidad.



Y fue el propio 'Ney' quien le reveló a la prensa qué le dijo a Tuchel.



"Le he dicho: 'No me quites, no, no, no'. Pero era en broma, tengo una gran afinidad con él. La gente habla bastante, pero eso fue en el campo, siempre quiero jugar los noventa minutos", explicó.

Por el récord

Con su gran actuación en el Parque de los Príncipes, Neymar igualó a Kaká en la tabla de los máximos goleadores brasileños en la Champions League con 30 tantos, y ahora va por el récord que le pertenece al legendario Rivaldo, quien anotó 31.



"Son dos grandes cracks, su importancia en el fútbol mundial fue muy grande. Son dos grandes ídolos brasileños. Somos felices de tenerlos por haber nacido en Brasil. Estoy muy feliz de haber igualado su marca. Son dos jugadores que respeto bastante. Y también estoy muy contento de haber ayudado a mi equipo", apuntó 'Ney'.