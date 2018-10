Cada mercado de fichajes, el PSG se encuentra en el ojo de la tormenta por el limitante 'Fair Play Financiero'. El cuadro parisino no puede generar grandes gastos debido a la ley que no permite superar la taza salarial que impone la UEFA , de hacerlo, serían castigados. Ya hay un precedente.



El ente rector del fútbol en Europa, suspendió al Rubin Kazán por una temporada en competiciones europeos al determinar que el club ruso quebrantó las normativas sobre el gasto en transferencias y salarios.



Rubin no podrá disputar la próxima Champions League ni la Europa League en caso que pueda clasificarse por mérito propio, anunció la UEFA el jueves. El club dijo que analiza apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



El equipo marcha quinto en la liga rusa, dos puntos detrás de la segunda plaza, que da boleto directo a la etapa de grupos de la Champions.



En mayo de 2014, Rubin alcanzó un acuerdo con la UEFA dentro de la primera ronda de juicios sobre el ' Fair Play Financiero' y que incluyó arreglos con Manchester City y Paris Saint-Germain.



La UEFA procedió a multar a los rusos, descontándoles 3 millones de euros (3,5 millones de dólares) en concepto de premios. Un monto adicional de 3 millones de euros fue añadido por incumplimiento del acuerdo.



La entidad rectora del fútbol europeo no especificó cómo Rubin quebró la normativa. Los rusos reconocieron que no pudieron cumplir con los términos del acuerdo de 2014, que le requería limitar sus pérdidas anuales tras años de gasto excesivo, pero que había hecho lo suficiente para no recibir un castigo severo.



