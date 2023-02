Sergio Ramos es uno de los jugadores del Paris Saint-Germain del que más se está hablando tras la derrota ante Bayern Munich por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Lamentablemente, no por una gran actuación en el Parque de los Príncipes ante los alemanes, sino por el hecho de haber perdido la paciencia con dos fotógrafos y haber terminado a los empujones. Como era de esperarse, las imágenes ya se han viralizado en las redes sociales y los usuarios de estas no han dudado en criticar la conducta del camero.

Tal como se observa en un video que viene circulando en internet, en el momento que Ramos agradecía a los hinchas del PSG por el aliento en las tribunas, sintió a un fotógrafo cerca y le golpeó la espalda. Al ver a otro reportero gráfico robándole espacio, Sergio no dudó en darle un empujón, el mismo que pudo haberlo hecho caer.

La airada reacción del exdefensor del Real Madrid se entiende como un momento de impotencia por la derrota del Paris Saint-Germain en casa. Y es que el camero reconoció que les faltó personalidad en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern.

“En la primera parte salimos a esperarlos, en la segunda tuvimos más espacios. El resultado es malo porque no hemos sabido aprovechar el apoyo de nuestro público”, afirmó. “Nos ha faltado personalidad con el balón, tenemos que aprender, no hay que conformarse con esto. Nos espera una vuelta ilusionante en la que tenemos que dar la vida”, agregó.

“Todos queremos ganar. Pero el fútbol tiene esto, no importa como juegues, lo que importa es el resultado. Ahora tenemos que mantener la cabeza fría. Los que tenemos más experiencia tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos que dar la vuelta a esto”, dijo el jugador del PSG, que encadena tres derrotas consecutivas.

Por otro lado, Ramos no quiso hablar de su futuro tras esta temporada: “Vivo al día, trato de disfrutar del estado que estoy teniendo, desde el final de la temporada pasada me voy sintiendo bien y eso es lo que me hace dar todo por el equipo. Lo que tenga que venir, ya vendrá”.





¿Cuándo vuelve a jugar PSG ante Bayern Munich?





El duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern está programado para el próximo 8 de marzo. Las acciones se desarrollarán en el estadio Allianz Arena a partir de las 3 de la tarde y será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus y HBO Max (México).





