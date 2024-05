Frente a nosotros, el momento más emocionante de la temporada. El PSG de Kylian Mbappé y Borussia Dortmund alistan sus mejores armas para definir este martes al ganador del primer boleto a la final de la UEFA Champions League, que se jugará el 1 de junio en el Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra). El duelo de vuelta de semifinales se disputará en el Parque de los Príncipes de París y a pocas horas del encuentro hay un gran expectación por saber cuáles serán las alineaciones. Con sancionados y lesionados de por medio, estas son las pizarras de Luis Enrique Martínez y Edin Terzic.

Fortalecidos por la fe de su técnico, Luis Enrique, el PSG confía en darle la vuelta a un resultado adverso (perdió 1-0 en la ida) que dé el crédito definitivo a un proyecto que no termina de asentarse. Si a principios de temporada el recién llegado entrenador español aseguraba que la Champions no debería ser una obsesión, ahora es consciente de que, conseguido el título liguero y a esperas de la final de Copa, solo Europa da pedigrí al trabajo en ese banquillo.

Para el encuentro en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique llega casi con toda su artillería a punto y con un once ideal en el que solo la defensa le genera dudas. El brasileño Beraldo puede dejar su puesto en el centro de la zaga al portugués Danilo, junto a Marquinhos y flanqueados por Hakimi y Nuno Mendes.

El centro del campo no ofrece dudas, con Vitinha como eje junto a Fabian Ruiz y Warren Zaïre-Emery, al igual que el tridente ofensivo compuesto por Mbappé, Ousmane Dembelé y Bradley Barcola.

Todo lo necesario para derrotar a un equipo al que ya venció por 2-0 en la fase de grupos, pero que llega con la ventaja lograda en el Signal Iduna Park hace menos de una semana y con una inyección de optimismo tras golear en la Bundesliga por 5-1 al Augsburgo.

Sin embargo, el partido contra el Augsburgo dice poco de cara a mañana no sólo por la clara diferencia entre los rivales sino también porque el entrenador, Edin Terzic, le dio descanso durante buena parte de los noventa minutos a los titulares habituales, con excepción del meta Georg Kobel.

Wätjen seguramente ocupara un puesto en el banquillo. Las posiciones en el centro del campo muy probablemente serán para el capitán Emre Can, el austriaco Marcel Sabitzer y Julian Brandt.

Un caso extremo para Terzic es el de Marco Reus que ha sido suplente en la mayoría de los partidos de la que será su última temporada con el Dortmund. Reus fue elegido como el mejor jugador del partido en la goleada contra el Augsburgo. Además, su experiencia en encuentros de alto nivel es algo que hablaría a favor de su presencia en la alineación titular.

Sin embargo, la apuesta por Reus implicaría un cambio en la estática del equipo, a menos que Terzic tomase la improbable decisión de prescindir de Brandt. Si Brandt fuera sacrificado sería de esperar que lo fuera por un centrocampista de un perfil más defensivo como Felix Nmecha.





Alineaciones posibles de PSG vs. Dortmund





PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo o Danilo, Marquinhos, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can; Sabitzer, Brandt; Adeyemi, Füllkrug, Sancho.

Kylian Mbappé liderará el ataque del PSG frente al Dortmund por la Champions League. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan PSG vs Dortmund?





Si estás buscando ver el enfrentamiento entre PSG y Borussia Dortmund, ten en cuenta que los horarios pueden variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en México comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 2:00 p.m. En Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m., y en Argentina y Uruguay vivirán este choque a las 4:00 p.m.





¿En qué canal ver PSG vs Dortmund?





Si deseas ver el encuentro completo entre PSG y Borussia Dortmund por la Champions League pero no sabes qué canales pasaran este emocionante choque, te indicamos a continuación. El enfrentamiento será transmitido EN VIVO y GRATIS en toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!





