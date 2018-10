PSG vs. Estrella Roja se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por la jornada 2 del grupo C de la Champions League en el Parque de los Príncipes de París. El encuentro será transmitido por la señal de ESPN para toda América. Si estás en España, puedes ver el partido a través de BeIN Sports.

Tras una dura derrota inaugural ante el Liverpool (3-2) por el torneo en excelencia que buscanlos parisinos, Neymar, Kylian Mbappé y el PSG deben reaccionar en la segunda jornada de la Champions League, el miércoles en su estadio ante el Estrella Roja, que igualó con Nápoli en casa (0-0).

PSG regresa al Parque de los Príncipes después de un bautismo en Champions ante el subcampeón europeo en Anfield que le sirvió para recordar la extrema dificultad de la máxima competición continental, gran anhelo del ambicioso club francés.



PSG vs. Estrella Roja: horarios en el mundo

Perú – 11:55 a.m. - ESPN Internacional

México – 11:55 a.m.- ESPN Internacional

Colombia – 11:55 a.m.- ESPN Internacional

Ecuador –11:55 p.m.- ESPN Internacional

Chile – 1:55 p.m.- ESPN Internacional

Argentina – 1:55 p.m.- ESPN Internacional

Uruguay – 1:55 p.m.- ESPN Internacional

España – 8:55 p.m.





Neymar, decepcionante ante los Reds, tiene una oportunidad para reafirmarse. Parece que el brasileño recupera su mejor versión, tras completar un notable partido ante el Niza (3-0), marcando un doblete, para situarse como el máximo goleador de la Ligue 1 con 7 tantos.



Previo al partido ante el Estrella Roja, el delantero aseguró que todavía no está en óptimas condiciones para afrontar la temporada. "No estoy al 100% de mi forma, nadie está al 100%, estamos al comienzo de la temporada y hemos jugado pocos partidos", reveló.

"El alto nivel del fútbol mundial llega entre febrero y marzo, cuando son los mejores partidos", reconoció Neymar. En la segunda parte de la temporada se definen los trofeos en todos los torneos, incluyendo la Liga de Campeones.

El Estrella Roja, que inició su participación en las fases previas de la Champions League, no ha perdido un partido oficial en lo que va de la temporada. En total lleva 19 juegos sin conocer la derrota en todos los torneos.

PSG vs. Estrella Roja: posibles alineaciones

PSG: Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappe, Neymar, Di Maria; Cavani.



Estrella Roja: Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Jonathan Cafu, Causic, Marin; Boakye.