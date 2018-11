En la previa del PSG vs. Liverpool , el alemán ha descartado a Adrien Rabiot de la alineación tras un incidente entre el jugador y el entrenador. De acuerdo a una información de varios medios en Francia, el galo discutió con su entrenador tras verse fuera del once en el último entrenamiento antes de jugar contra el Liverpool. Una actitud que no gustó para nada al entrenador.



Tuchel ha apostado por un 4-3-3, con un Marquinhos como pivote y Verratti y Di María como volantes. Una decisión que dejaba a Rabiot en el banquillo. No es la primera vez que esta temporada que el mediocentro, que acaba contrato esta temporada y tiene rotas las negociaciones con el club parisino, se queda sin jugar por problemas de disciplina.



Según ya había explicado RMC Sport, el jugador del PSG había llegado tarde a la charla técnica antes del partido ante el Olympique de Marsella hace justo un mes. Entonces, se quedó en el banquillo.



El PSG sale así ante el Liverpool: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Di María; Mbappé, Cavani y Neymar. Y el Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino y Mané.