A la temporada 2021-22 le quedan muchos meses por delante. Sin embargo, en el Real Madrid ya tienen muy bien definidas las decisiones de cara al mercado de fichajes de verano del próximo año. Una de ellas tiene que ver con la no renovación de contrato de Isco Alarcón, jugador que lleva varios años en caída libre. De acuerdo al periodista Eduardo Inda, el malagueño, que termina vínculo con el cuadro de Chamartín el 30 de junio de 2022, no seguirá en Valdebebas. En su entorno ya lo saben y no han tardado en ofrecer al volante español nada menos que al Atlético de Madrid y FC Barcelona.

En su sección de exclusivas de El Chiringuito, Inda explicó que, si bien podría no seguir en el Real Madrid, Isco no quiere mudarse de la capital de España, razón por la que no tendría problemas en firmar por el Atlético para así evitar el traslado de su familia a otra parte del país europeo.

“El Real Madrid tiene decidido que no renovará el contrato de Isco el próximo verano y él se está ofreciendo a varios equipos. El primero es el Atlético de Madrid y sería su sueño porque él quiere seguir viviendo en Madrid por su familia”, dijo Inda en el programa que conduce Josep Pedrerol.

Si las cosas se complican en Madrid, Isco no tendría más remedio que cambiar la capital española por Barcelona, cuyo equipo más importante ya lo quiso en el 2013, cuando el futbolista brillaba en el Málaga y en las inferiores de La Roja.

“Isco también se habría ofrecido al Barcelona, un equipo que lo quiso hace tiempo”, agregó Eduardo Inda sobre el todavía jugador del Real Madrid, valorizado, según el portal Transfermarkt, en 15 millones de euros.

isco Alarcón no es considerado por Carlo Ancelotti en la presente temporada del Real Madrid. (Foto: Getty)

Dos italianos buscan a Isco

El primer conjunto que está interesado es la Juventus de Turín. Los de Massimiliano Allegri se han acercado tanto a Isco como Asensio, entendiendo que el fichaje del primero es el más factible. La ‘Vecchia Signora’ quiere sumar a un enganche que dé garantías en la zona de tres cuartos de caca y el español es una opción muy atractiva para los intereses del cuadro italiano.

Por otro lado, se encuentra el AC Milan. Los de Stefano Pioli acumulan varias ventanas de traspaso siendo uno de los principales interesados en el fichaje del malagueño y no hay dudas que volverán a la carga en el próximo mercado, ante la escasez de trabas que le pondrá el Real Madrid para su salida.





