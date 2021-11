El Paris Saint-Germain no se imagina un futuro sin Kylian Mbappé. A pesar de que en su plantilla cuenta con otras estrellas de talla mundial como Lionel Messi y Neymar, el cuadro de la capital francesa está obstinado en la continuidad del delantero galo, razón por la que tiene un plan que roza con la desesperación y que este miércoles ha sido filtrado por el diario Sport en la previa del duelo de Champions League ante el Manchester City en Etihad Stadium. Según la citada fuente, el PSG está dispuesto a echar a Mauricio Pochettino para poner a Zinedine Zidane en el banquillo.

El exentrenador del Real Madrid es todo un ídolo para Mbappé, por lo que el delantero tendría un buen motivo para quedarse más allá del 30 de junio de 2022, fecha en la que termina su contrato. De hecho, ‘Zizou’ fue de los que más insistió en su llegada a Valdebebas hace un par de años cuando era DT de los blancos.

En el PSG estiman que el posible fichaje de Zidane frenaría la salida de Mbappé, por lo menos, hasta el final de la temporada 2022-23. En adelante, los altos mandos del cuadro francés buscarían extender el vínculo ofreciéndole un salario cercano a los 50 millones de euros anuales, el más alto de toda la plantilla.

Zinedine Zidane es el objetivo principal del PSG para el puesto de entrenador. (Foto: Getty)

Hace unos días, Kylian Mbappé, quien llegó al PSG desde el AS Mónaco en el verano de 2017, afirmó que no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro a pesar de que ya es conocido que a mediados de año tuvo intención de fichar por el Real Madrid.

“¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes”, sostuvo el nacido en Bondy en declaraciones a TNT.

De esta manera, Mbappé no confirma su decisión de quedarse en París, ni tampoco la posibilidad de ir a algún otro club de Europa. El objetivo del francés es pensar en el presente que tiene junto al conjunto parisino. La Champions League lo obsesiona.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.