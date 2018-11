Mbappé dio una lección de juego en el PSG vs. Napoli. No hizo el gol, pero atrajo a toda la defensa en los últimos minutos del primer tiempo. Un crack para sacar a todos esos rivales de quicio, esperar a que el lateral izquierdo (Juan Bernat) trepa por la banda y le ceda el balón para que ponga el 1-0 en el partido en el San Paolo por la Champions League. Un golazo.



Tan solo miremos a Mbappé, de nuevo. El delantero francés es todo un crack. A su corta edad, hace cosas que muchos no logran en una vida. Kylian se ha puesto el equipo al hombro y ha sorprendido a muchos con esa tremenda jugada que dejó en silencio al San Paolo.



Napoli, que le arrancó un valioso empate 2-2 al PSG en el Parque de los Príncipes en la jornada anterior del Grupo C, esperaba ratificar su buen momento en la Champions League cuando recibía al poderoso club francés, ahora en el estadio San Paolo, donde ya se tumbó a otro grande, el Liverpool. No obstante, el gol de Mbappé ha sorprendido a todos en la Champions.