A los 29 minutos del PSG vs. Napoli , Lorenzo Insigne marcó el primer gol del partido, uno que significó la preocupación de todos los jugadores parisinos y de sus fanáticos. En el Parque de los Príncipes se esperaba el espectáculo de Neymar y Kylian Mbappé, mas no el tanto de Lorenzo Insigne, el delantero que abrió la cuenta para los italianos.



Tras darle descanso el fin de semana, PSG volvió a contar con Neymar para este duelo por Champions League donde está en juego el primer lugar del Grupo C ante otro de los candidatos a clasificar a octavos de final. El poderoso cuadro francés recibe a los italianos que no saben de derrotas en el torneo europeo.



En el historial de partidos entre PSG Vs. Nápoli, la ventaja es para el equipo francés que ganó uno y empató uno en los dos partidos que disputaron.