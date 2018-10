Un gol que enmudeció a todo el estadio, que no generó reacción de los jugadores y asistentes al partido del PSV vs. Tottenham por la jornada 3 de la Champions League. Los holandeses no tuvieron reacción, menos el ‘Chucky’ Lozano , quien se encontraba en la zona de ataque. El cuadro tulipán comienza a despedirse también de la Europa League 2018-2019.



A los 55 minutos, Christian Eriksen llevó el balón por la banda izquierda, centro para Harry Kane , quien cabeceó para poner el 2-1 del Tottenham vs. PSV. El delantero inglés marcó de esta forma su segundo gol en la presente temporada de la Champions. Lo celebró él como el resto de sus compañeros en un partido que había iniciado complicado para ellos.



16 minutos antes, Lucas Moura había marcador el primero para los ‘Spurs’. El partido fue de bien para mal para el PSV del ‘Chucky’ Lozano, que pierde terreno en Europa.



En el Grupo B de la Champions League parece que FC Barcelona e Inter de Milan tienen el boleto asegurado a la segunda fase, pero PSV y Tottenham deben trabajar mucho para continuar en los torneos continentales y meterse, al menos, en Europa League.