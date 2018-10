Se escapó de todos los defensores rivales, solo uno lo seguía, pero aun así no pudo evitar el gol de Hirving ‘El Chucky’ Lozano en la Champions League. En el PSV vs. Tottenham , el delantero mexicano marcó su primer gol en el presente torneo, hecho que todo México lo celebró en sus casas y oficinas. Un buen tanto del ‘Chucky’ sobre el arco de Hugo Lloris.



En el Mundial de Rusia 2018 ya le había marcado a Manuel Neuer, ahora lo hace sobre un arquero campeón del mundo. El ‘Chucky’ anda entonado en Europa, pese a que su equipo no anda en la mejor de las situaciones en la Champions League. Un gol que vale para él, para seguir creciendo en el ‘Viejo Continente’ y para poner su sello como goleador.



En el Grupo B de la Champions League parece que FC Barcelona e Inter de Milan tienen el boleto asegurado a la segunda fase, pero PSV y Tottenham deben trabajar mucho para continuar en los torneos continentales y meterse, al menos, en Europa League.