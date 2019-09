¡Para no creerlo! Tuchel amenazó con dejar conferencia si le preguntaban por el título de la Champions

► Mira los goles de la aplastante victoria del PSG ante Real Madrid por la Champions League



► Todo tiene su final: PSG acabó con racha de 12 victorias seguidas del Madrid en su estreno de Champions League



El entrenador del PSG, Thomas Tuchel , compareció con una amplia sonrisa tras la victoria de su equipo contra el Real Madrid en Champions League, pero se apresuró a rebajar la euforia: "Si alguien me pregunta si vamos a ganar la Liga de Campeones me levanto y me voy".



El técnico alemán consideró que su equipo jugó un buen partido y que mereció la victoria y se mostró satisfecho del rendimiento de sus jugadores en todas las líneas.



Incluso aseguro que la ausencia de su trindente ofensivo, Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, pudo restar presión a los otros jugadores para que se soltaran y completaran un gran encuentro.



Alabó a dos de sus hombres, Idrissa Guaye, del que dijo que "es una máquina que no para nunca de correr y recuperar balones" y al argentino Ángel di María, autor de dos tantos, de quien destacó que "haya asumido la responsabilidad ofensiva".



"Pero también en defensa, creo que ha tapado muy bien los ataques de Carvajal. Ha hecho un buen tándem con Bernat", señaló.



► Rechazó a la Juventus y sueña con ganar la Premier: la historia de Haland, hombre récord de la Champions



► ¡Florentino ya piensa a futuro! La reunión con el presidente del PSG en la previa del partido de Champions League



► Cristiano vuelve a disparar: "Soy el número uno de la historia. Estaré por encima de Messi”



► ¡Zidane ya tiene a su favorito! El juvenil que eligió Real Madrid para que sea la nueva 'joya' del club