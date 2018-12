El sorteo de los octavos de final de la Champions League determinó que Real Madrid enfrente al Ajax de Holanda. Sin embargo, según la denuncia del periodista Jorge Ramos, todo estuvo arreglado a pedido de Florentino Pérez y la UEFA fue consciente del supuesto amaño.



En su programa en ESPN, Ramos explicó que un día antes del sorteo de los octavos de Champions League, sus fuentes en España le avisaron que el presidente del Real Madrid había pedido al Ajax como rival. Dicho y hecho: a los blancos le tocó un rival asequible.

"Jorge, don Floren pidió al Ajax. Ya se está trabajando en el tema y ya mandó el mensaje a la UEFA", fue el mensaje que Jorge Ramos recibió de sus fuentes y que leyó desde su celular. En un primer momento, el periodista creyó que se trataba de una broma, pero todo terminó cumpliéndose.



"Él me ha dado muchos datos y me anticipaba lo que hoy en la mañana terminó ocurriendo”, dijo Jorge Ramos sobre la suerte que el Real Madrid tuvo. No es la primera vez que el club blanco es acusado de un caso de amaño en este tipo de eventos.



Con arreglo o no, Real Madrid enfrentará en doble partido al Ajax en los octavos de final de la Champions League. La ida se jugará en Ámsterdam el 13 de febrero, mientras que el duelo de vuelta se desarrollará el 5 de marzo.