Si bien es cierto que Real Madrid va camino a ganar su tercera Champions League de manera consecutiva (la ansiada Décimotercera), el técnico Zinedine Zidane se mantiene más que cauto. No le gusta que le den el cartel de favorito y lo suyo es ir paso a paso con un perfil bajo. A puertas de chocar ante Juventus por la vuelta de los cuartos de final (3-0 en la ida), 'Zizou' habló para la prensa europea y respondió de todo.

"Nosotros no hablamos de favoritos, lo que me interesa es mostrar en el campo y no hablar. Hay que respetar a todos los equipos porque por ejemplo con el partido que hicimos contra el Atlético se pudo perder y como se explica eso, yo no tengo explicación. En una jugada te la lían, por eso hay que respetar al rival", sostuvo el DT del Real Madrid.

Asimismo, a Zidane le consultaron sobre la posibilidad de chocar ante Barcelona en una hipotética final de la Champions en el NSC Olimpiyskiy de Ucrania. Lo tiene más que claro. "Nos queda una final, que es el partido de mañana (miércoles), luego veremos porque tenemos que terminar bien la Liga, hay que pelear por el segundo puesto y estamos cuartos", añadió.

La forma en la que el Real Madrid encara el duelo ante el Juventus "no cambia nada" respecto al partido de Turín, según explicó su técnico. "Tenemos un buen resultado pero el cincuenta por ciento de la eliminatoria es mañana. Hay que hacer otro gran partido".



Zidane reflexionó sin encontrar una respuesta sobre las conquistas de Liga de Campeones del Real Madrid y la dificultad que tiene para hacerlo en una Liga que premia la regularidad toda la temporada.

Zidane y Cristiano suman seis Champions League entre ambos. (Foto: AFP) Zidane y Cristiano suman seis Champions League entre ambos. (Foto: AFP)

Fuente (EFE y Depor)