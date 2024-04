Del nuevo Estadio Santiago Bernabéu se dice que es una de las ‘joyas’ de la arquitectura deportiva, que es el mejor recinto del planeta para jugar al fútbol, que la casa del Real Madrid es el lugar soñado para ver a los grandes cracks en acción. Tanta maravilla podría no faltar a la verdad. Sin embargo, este martes, la cancha de Chamartín no ha dejado ver su mejor cara. No lo dicen solo hinchas y prensa, también Josep Guardiola, cuyo equipo, el Manchester City, ha sacado un empate 3-3 ante los blancos en el marco de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El entrenador catalán ha tirado de ironía y no ha dudado en dejar un ‘palo’ para el césped del estadio del Real Madrid. Si bien reconoció que la remodelación del coloso madridista ha quedado de maravilla, no dejó pasar la oportunidad para hacer una observación sobre el campo de juego. Mensaje directo para el presidente Florentino Pérez.

“La verdad que el estadio ha quedado impresionante. Ahora sólo tienen que cuidar la hierba, solo tienen que mejorar eso. Florentino se tiene que preocupar del próximo paso hacia un buen campo, que como siempre el Madrid siempre lo había tenido”, dijo el entrenador del Manchester City en declaraciones para el canal Movistar Liga de Campeones.

Más allá del estado del campo de juego, en conferencia de prensa, Pep Guardiola calificó de “un buen resultado” el empate ante el Real Madrid ya que “tiene demasiada buena opinión” del conjunto blanco “como para pensar” en que van a jugar en el Santiago Bernabéu y “hacer juegos florales”.

“Ha sido un partido entretenido. Ha dignificado esta competición. Han atacado los dos equipos. La calidad de los jugadores y los goles increíbles que se han marcado… Me ha gustado cómo hemos jugado la segunda parte. Las transiciones que hacen son muy complicadas y hemos controlado bien el partido, pero es el Real Madrid y el Bernabéu es especial”, analizó el técnico.

“Es el Bernabéu querido amigo. Eres inglés, no sabes lo que significa jugar en el Bernabéu. Al principio hemos perdido más balones de lo normal y ellos tienen piernas y calidad para hacer grandes transiciones. En la segunda parte hemos jugado con mucha personalidad y marcar tres goles en el Santiago Bernabéu está muy bien”, continuó.





Ya piensa en el partido de vuelta





Además, sin querer establecer un favorito, sí que reconoció que el hecho de jugar la vuelta en Mánchester le reconforta.

”Prefiero jugar la vuelta en casa que en el Bernabéu, por experiencias obvias en el pasado. Pero ser favoritos contra el Real Madrid… no lo sé. El favorito será el que juegue mejor. Eso sí, nuestra afición nos va a echar una mano seguro y será un buen partido”, declaró.





Real Madrid vs. Manchester City: lo que viene





Luego de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el equipo de Carlo Ancelotti enfrentará a Mallorca por la fecha 31 de LaLiga. El partido se jugará este sábado 13 de abril desde las 11 y 30 de la mañana (hora peruana) en el Estadio Son Moix, con la transmisión de ESPN y STAR Plus para América Latina.

El Manchester City, por parte, se verá las caras ante el Luton Town en el Etihad Stadium. El partido, por la fecha 32 de la Premier, está programado para las 9 de la mañana (hora peruana) de este sábado 13. ESPN y STAR Plus son las señales de la transmisión.

Cabe recordar que la vuelta entre Real Madrid y Manchester City, por la ronda de cuartos de final, se jugará el miércoles 17 de abril en Etihad Stadium, lugar del que el equipo de Carlo Ancelotti no guarda buenos recuerdos, luego de ser eliminado en feudo mancuniano.

Real Madrid y Manchester City empataron 3-3 por la ida de cuartos de final de Champions League. (Foto: EFE)

