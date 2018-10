Sorprende ver al Real Madrid en el segundo puesto (por diferencia de goles) por el Grupo G de la Champions League 2018. Y es que los merengues vienen de perder 1-0 ante el CSKA Moscú en Rusia y ese partido tuvo a Luka Modric ingresando en el segundo tiempo. Que el nuevo FIFA The Best esté en el campo no le valió al cuadro blanco para al menos sacar un empate.

Tras la derrota a manos del elenco ruso, el mismo Luka Modric habló para los medios europeos y allí aceptó un mea culpa por el momento que hay en Real Madrid. Hizo una reflexión para que las cosas mejoren en los partidos que se vienen tanto por LaLiga y Champions.

"La verdad que no esperábamos perder puntos acá. El ambiente que se vive en el vestuario no es bueno, pero hay que levantar cabeza para resolverlo cuanto antes. En los últimos tres duelos, sobre todo frente al Sevilla, no hemos estado nada bien", sostuvo Modric al diario AS.

Asimismo, el popular 'Pony' - como se le conoce en tierras españolas - comentó su suplencia contra CSKA. "El míster (Julen Lopetegui) me dijo que quería darme descanso por los últimos partidos que jugué. Estaba previsto, pero igual me puso", añadió.

Ahora, el Madrid tiene su mira puesta sobre el Deportivo Alavés, su rival de este fin de semana por una nueva jornada de la primera división española. A fin de mes se enfrentará al 'Barza'.