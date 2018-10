Courtois había confesado que Julen Lopetegui no haría rotaciones definidas en la temporada y que cada uno debería luchar por un puesto en el equipo titular, pero las palabras parece habérselas llevado el viento, según un medio belga. El rotativo ‘HLN’ asegura que Keylor Navas será el arquero que se pare bajo los tres palos en la s egunda fecha de la Champions League, tal como también lo había hecho en el primer duelo frente a la Roma en el Bernabéu.



La decisión final es Keylor Navas también para la Champions como Courtois para La Liga. La regularidad la mantendrá el ex arquero del Chelsea, como la valía – por el tricampeonato – la sostendrá el costarricense, que se lució en su debut en el torneo por excelencia del ‘Viejo Continente’. Keylor ha entendido el mensaje y se mantendrá tapando en la valla, esperando por su oportunidad para suplir al mejor portero del mundo, según ‘The Best’.



Si juega finalmente Keylor, el costarricense empataría en duelos como titular al belga (5-5). Se da la casualidad que el costarricense ha sido de los encuentros europeos, contando Champions y Supercopa mientras que el ex del Chelsea parece haber tomado el mando en competición doméstica. Similar decisión tuvo Mourinho en su época con Casillas y Diego López.



"Tengo que ir tomando mi lugar poco a poco, me gustó que coreasen mi nombre en el derbi", indicó Courtois tras el duelo del pasado fin de semana. El debate de la portería sigue abierto, aunque esta tarde (horario en Latinoamérica) parece que será el ‘tico’ quien defienda la portería madridista como apuntan desde Bélgica. Es hora de Keylor, Courtois al banco.