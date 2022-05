La final en París ya empieza a vivirse en la semana de la previa, y uno que ha sabido levanar la ‘Orejona’ ha dejado sus impresiones a cinco días para el choque. Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y actual adjunto a la dirección general de la Fundación del club, recordó la mejor remontada que vivió él como jugador en la ‘Casa Blanca’.

“Me acuerdo de la temporada en la que estaba de entrenador Capello, la 2006/2007 cuando estábamos a 11 puntos del Barcelona y los últimos partidos fue una locura. No fue la Champions, pero teníamos que salir a ganar los partidos de forma heroica, como contra el Mallorca, Recreativo de Huelva, Espanyol. Fue emocionante, se celebró con un sabor especial porque llegamos tras tres años sin títulos”, relató.

Una sensación que compartió Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid: “Estas remontadas han sido en un periodo de tiempo muy corto. Contra el PSG necesitamos 15 minutos, contra el Manchester City seis minutosâ esta ha sido la diferencia respecto a otras”.

Quien también se sumó y recordó algunas de estas gestas del Madrid fue Amancio Amaro, leyenda del conjunto ‘blanco’.

“El ADN Real Madrid lo entendemos todos. Hay algo especial que no se puede expresar con palabras. El sentido del Real Madrid es el de luchar, no darse por vencido hasta que pite el árbitro, como este último año”, declaró.

Además, rememoró una anécdota con Alfredo di Stéfano en su primer partido fuera de España con el Real Madrid.

“Yo no había salido de Coruña nunca, a excepción de mis partidos con el Deportivo. Con el Madrid, mi primer viaje fue a Ghana. Calentando en el vestuario, salí al campo y me di cuenta de que mi camiseta no tenía escudo; y qué suerte que pasaba Alfredo por al lado y me dijo ‘primero hay que sudar la camiseta’. Me quedé cortado, pero la trayectoria me demostró que esa palabra valía mucho”, comentó entre los aplausos del público, socios madridistas, asistente al foro.





