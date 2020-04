El 26 de mayo de 2018 es una fecha que los hinchas del Real Madrid nunca olvidarán. Y es que ese día los merengues le ganaron la final de la Champions League en Kiev al Liverpool, con lo que obtuvieron su tercera Copa de Europa de manera consecutiva (tiene 13 en total). En ese partido, Sergio Ramos y Loris Karius fueron protagonistas.

Sucede que en el minuto 48, en un ataque del Real Madrid, Sergio Ramos chocó con Loris Karius. Luego de esto, vieron los dos errores del portero alemán que provocaron la derrota de los ‘reds’. Para colmo, el cuadro de Liverpool indicó que por el golpe el arquero había sufrido una conmoción cerebral. Ahora, el actual Besiktas lo contó todo.

“Ramos limitó mi visión en el partido. Creo que debería haber informado lo que me pasaba mucho más rápido. Nunca he usado esto como una excusa, pero cuando alguien se ríe de una persona que tiene herida la cabeza de gravedad, pues me cuesta entenderlo”, sostuvo Karius a Sport Bild por el partido ante Real Madrid en Ucrania.

El drama de Karius con Sergio Ramos

Además, dio cuenta que la pasó mal al leer todo lo que se decía de él en los días posteriores a la final. “No pude dormir por dos días. Es una locura que desde el anonimato me insulten y hasta me insulten de muerte. Todo tiene un límite”, añadió.

Loris Karius tiene un contrato con Liverpool mediados de 2021, pero está cedido en el Besiktas. Falta definir si los turcos lo compran ya que, si no, regresaría por obligación a los ‘reds’. Del Real Madrid y de Sergio Ramos no se olvida.

Por otra parte, en UEFA continúan en constantes reuniones para determinar cuándo y cómo va a volver el fútbol en el Viejo Continente. De momento, la Ligue 1 de Francia tiene planes de regresar a las canchas a mediados de junio.

