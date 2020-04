Xavi Hernández ha dejado muy claro, sobre todo en los últimos meses, que su gran objetivo es ser entrenador del FC Barcelona. Sin embargo, el de Tarrassa quiere empezar quemando etapas, razón por la cual rechazó una oferta de la directiva azulgrana para relevar a Ernesto Valverde en enero último.

Si se cumplen los plazos, Xavi asumiría como DT del Barça recién en 2022, una vez termine su contrato con el Al-Sadd y su función como embajador del Mundial de Qatar, aunque según el diario ‘Marca’, el español podría adelantar su regreso al club de sus amores antes de lo previsto.

La citada fuente se apoya en el entorno de Xavi Hernández para explicar que “nada es imposible” y que el exjugador podría tomar las riendas del Barcelona antes de lo pensado. Evidentemente, la situación dependerá también de lo que ocurra con Quique Setién, con contrato en Les Corts hasta junio de 2022.

El técnico de Santander goza de la confianza de la actual directiva presidida por Josep María Bartomeu, sin embargo, un cambio de autoridades en el Barcelona podría adelantar su salida en el verano de 2021. ¿Será esa la oportunidad que Xavi buscará aprovechar?

Se ve como el próximo míster del Barcelona

Hace unos días, el actual DT del Al-Sadd admitió, en una entrevista con DJMariiO, que tiene la capacidad suficiente para ser el próximo estratega de los catalanes.

“Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida”, manifestó Xavi, quien reconoció que “le gusta” ser vinculado como estratega de los blaugranas.

“Estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar”, añadió.





TE PUEDE INTERESAR