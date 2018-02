En los últimos años el Real Madrid se movió a su ritmo y pese a que hoy el equipo pasa por una "pequeña crisis" como él mismo reconoció, siempre se las arreglas para ser uno de los más destacados. Luka Modric brindó una entrevista a Four Four Two, en la que, entre muchos temas, reveló algunos secretos del famoso gol de Sergio Ramos en el minuto 93 para 'La Décima'.

Esa final de Champions League en Lisboa sigue siendo una de las más celebradas por los hinchas del Madrid, no solo porque volvieron a alzar la 'Orejona' tras 12 años, sino porque lo hicieron ante el rival de siempre de la ciudad, el Atlético, y de forma épica: igualando el marcador en el último suspiro con gol de cabeza de Ramos, y tras una genial asistencia de Modric, quien confesó cómo vivió ese momento.



"Todavía se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Para ser sincero, estaba muy tranquilo cuando me acerqué a sacar el córner, como si fuera el minuto diez de partido. No sentí presión y el resto es historia. La sensación de alivio fue increíble", reveló el croata.

Luka, quien este temporada lleva la '10' del Madrid, también reconoció que el cuadro de Zidane pasa por un mal momento, pero también está seguro de que lo sacarán adelante.



"Esperábamos mejores resultados, pero esto es fútbol. Esta temporada hemos jugado bastante bien pero no siempre ha sido suficiente. No tengo duda de que se trata de una pequeña crisis. No digo que vaya a ser fácil, pero siempre creeré en nuestra calidad", apuntó.



En otros momentos de la entrevista, señaló el honor que es para él ser entrenado por Zidane y alabó el trabajo que hace Cristiano Ronaldo día a día. "Su éxito no es cuestión de suerte", señaló.