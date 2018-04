Real Madrid ya puede decir que está en semifinales de la Champions League. Si bien es cierto que perdió 3-1 ante Juventus en el Estadio Santiago Bernabéu este miércoles, con el 3-0 a favor de la ida ya está entre los cuatro mejores del continente europeo. Todo gracias a un gol de penal de Cristiano Ronaldo.

El tanto de Cristiano Ronaldo para Real Madrid llegó con polémica. Benatia chocó por detrás con Lucas Vázquez y el merengue cayó. Había duda sobre la infracción, pero el árbitro Michael Oliver cobró la pena máxima en el deporte rey. Ante esto, 'CR7' se pronunció'.

"No entiendo las protestas de Juventus. A Lucas le han dado por detrás. Si no le hacen penalti, hace el gol", fue lo que indicó Cristiano. Para el vigente ganador del Balón de Oro y FIFA The Best no hubo dudas de la infracción.

Asimismo, el crack merengue habló de los apuros que pasaron durante los 90'. "En el fútbol pasa de todo y la verdad que no estuvimos bien. Que esto nos sirva de aprendizaje. Al patear me tranquilicé. Antes las pulsaciones me iban a mil", añadió.

Ahora, al Real Madrid solo le queda esperar a su rival en las semifinales. Saldrá entre Liverpool, la sorprendente Roma que eliminó al Barcelona, y Bayern Munich.