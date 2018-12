Santiago Solari , técnico del Real Madrid , aseguró que se hace "responsable" de la derrota ante el CSKA (0-3) por asumir "riesgos en la alineación", que justificó ante la necesidad de dar descanso a titulares y rodaje a los que menos continuidad tienen.



"Hoy asumo los riesgos de la alineación, es mi responsabilidad. Evidentemente, considero que era necesario dar minutos a los jóvenes y a los que se están recuperando de lesión. Esperábamos otro resultado y me hago responsable", dijo Solari en rueda de prensa.



El técnico madridista lamentó la falta de gol en una buena primera parte hasta que el CSKA Moscú golpeó con sus tantos.



"No hemos sido contundentes en área rival ni en la nuestra. En los primeros 25 minutos dominamos el juego, creamos ocasiones que no aprovechamos pero ellos si fueron contundentes en sus ocasiones y la segunda parte nuestra fue mala", analizó.



La imagen que dejó su equipo en la segunda mitad fue lo que menos gustó a Solari. "Debo asumir el equipo y el partido que planteo con muchos chicos jóvenes. Nos ha servido para dar rodaje a algunos que comienzan y otros que vuelven de lesión, descanso a alguno que tiene que descansar para estar vivos en todas las competiciones".



"No es un camino de rosas también tienen espinas. Esperábamos cerrar con un triunfo pero la segunda parte no me gustó. Me voy triste por el resultado, que pudo ser diferente, pero depende mucho de la contundencia y no lo fuimos en su área, tampoco en la nuestra, y eso en fútbol se paga", dijo.



"Tenemos un partido contra el Rayo que es lo que nos ocupa, el sorteo vendrá cuando tenga que venir y la Champions volverá dentro de mucho para nosotros. Antes hay muchas cosas", añadió Solari. EFE