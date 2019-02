Real Madrid sufrió un ataque en Ámsterdam: cuatro detenidos por uso de fuegos artificiales contra hotel

En la previa del Real Madrid vs Ajax , por octavos de Champions League 2019 , cuatro personas fueron detenidas esta madrugada por un ataque con fuegos artificiales contra el hotel donde se alojan los jugadores del club blanco en Ámsterdam, confirmó este miércoles a Efe una fuente policial.



La detonación de petardos y material pirotécnico se produjo en dos ocasiones, una a las 02.00 am y otra a las 03.30 am en las cercanías del Hotel Okura, y una cuenta de Twitter de F-Side asociada con ultras del Ajax difundió un vídeo a través de las redes sociales.



La fuente policial no dio a conocer si los detenidos son miembros de F-Side, aunque confirmó que aún siguen en comisaría y son de nacionalidad holandesa.



La acción produjo que saltaran las alarmas de las motos de la zona y se encendieran las luces de varias habitaciones del hotel Okura, dijo un testigo al periódico local AT5.



En Holanda, la utilización de fuegos artificiales sólo está permitida en Nochevieja y su uso un día diferente está sancionado con una multa de 100 euros, aunque las penas pueden ser mayores si el material utilizado es ilegal.