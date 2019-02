Para ser titular: la promesa de Marcelo a Solari previo al Real Madrid vs. Ajax por Champions

Real Madrid tiene un hueso duro de roer este miércoles frente al Ajax en Amsterdam por la ida de octavos de final de la Champions League. Si bien es cierto que el cuadro holandés viene de irregulares resultados, cuenta con figuras como Frenkie de Jong y Hakin Ziyech. Es una incógnita aún si Marcelo será titular en este duelo.

Y es que Marcelo ha bajado considerablemente su nivel en las últimas presentaciones del Real Madrid antes del choque con Ajax. Es por ello que el joven Sergio Reguilón es una de las nuevas apuestas de Santiago Solari, pero el lateral brasilero le hizo una gran promesa para volver a titularato en la 'Casa Blanca'.

Sucede que el diario AS reveló que Marcelo conversó con el 'Indiecito' antes del cotejo ante el 'Barza' en Camp Nou por la Copa del Rey (1-1) y el ex Fluminense le dijo que hará hasta lo imposible para bajar tres kilos ya que su estado de forma no es el ideal.

El citado medio añade que el entrenador necesita más que nunca de él, pero siempre y cuando se mantenga en un nivel óptimo. "Le comunicó que estaba contento con Reguilón porque cumple a la perfección la exigencia que los laterales hagan una presión alta", menciona.

Por otra parte, luego de afrontar la ida de la ronda de los 16 mejores clubes de la Copa de Europa, Real Madrid pondrá su mira sobre Girona este domingo por la jornada 24 de LaLiga Santander.