El Madrid, retratado en una jugada: Modric y Benzema fallaron gol en el área chica [VIDEO]

Todo se derrumbó para el campeón de Europa. El reinado de 1012 días del Real Madrid se vino abajo cual castillo de naipes ante un Ajax que hizo honor a sus grandes equipos y jugadores, dio una exhibición en el Bernabéu y se clasificó a cuartos de final de la Champions League tras golear 4 a 1.

Y si hay que elegir una imagen del terrible partido que jugaron los de Solari este martes no hay mejor que la que regalaron Modric y Benzema sobre los 82 minutos, tras un error del Ajax en salida.



El delantero francés recuperó el balón y el rebote lo tomó Modric, quien quedó mano a mano ante el portero Onana, pero no quiso definir. El Balón de Oro y 'The Best' prefirió regresar el esférico para Benzema, quien le puso la cereza al pastel resbalándose en el área chica.



Así quedó resumida la temporada del Real Madrid, que en solo seis días y en el Bernabéu lo perdió todo: Copa del Rey y Liga a manos del Barcelona, y ahora la Champions League ante un joven equipo que hizo ver a los campeones como amateurs.



De esta forma, el Real Madrid se reencontró nueve años después con la que fue su 'maldición de octavos' de Liga de Campeones, poniendo fin a su reinado (cuatro conquistas de las cinco últimas ediciones), con la derrota más amplia encajada en su historia en la competición.

Tiembla Bernabéu y Solari: golazo con ruleta incluida en el Real Madrid vs Ajax [VIDEO]



¡Hizo temblar el palo! El cabezazo de Varane que casi adelanta al Real Madrid contra Ajax [VIDEO]



El Bernabéu, mudo: Ziyech marcó gol tempranero en el Real Madrid vs. Ajax [VIDEO]



Ni en pintura: la 'vaca sagrada' del Real Madrid que no quiere a Jose Mourinho de vuelta en el banquillo