"¡Vamos!": Sergio Ramos pidió "apoyo" de hinchas del Real Madrid frente al Ajax [VIDEO]

Real Madrid vs. Ajax será el duelo que se llevará las miradas este martes por la vuelta de octavos de la Champions League. A los merengues les basta el empate, aunque el elenco tulipán no se la pondrá fácil al conocer que Sergio Ramos no será parte del partido en el Bernabéu (sancionado por UEFA debido a forzar una amarilla).

Al ya conocer que verá el Real Madrid contra Ajax desde las gradas, Sergio Ramos envió un motivador mensaje en su cuenta oficial en Twitter. Cree que la afición merengue es clave para sacar un resultado positivo.

"Necesitamos vuestro apoyo más que nunca. ¡Vamos!", fue lo que escribió a Ramos en la mencionada red social. Esto fue acompañado de un video donde le pide a los hinchas que se concentren en la Plaza Sagrados Corazones a las 7:45 p.m. (hora de española) este lunes.

El 'Camero' también se perdería una hipotética ida de cuartos de final de la Copa de Europa porque el máximo ente del fútbol del Viejo Continente le puso dos jornadas de sanción.

Como se recuerda, la ida entre Real Madrid y el elenco holandés quedó 2-1 a favor de los españoles. 'La Casa Blanca' busca la ansiada Décimocuarta, su cuarta Champions de manera consecutiva.

