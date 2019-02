Dolor de cabeza para Solari: se enferma un jugador a un día del partido de Champions

Un golpe para Santiago Solari a solo un día del partido de octavos de final de la Champions League. Mientras el técnico argentino hizo entrenar a todo el equipo en el Ámsterdam, el parte médico del club prefirió que descanse Raphael Varane, central titular de los culés en el esquema del ‘Indiecito’. ¿Podrá jugar frente al Ajax? Aún no han confirmación del caso, pero se estima que quizás no sea de la partida en el duelo en la capital de Holanda.



En el Real Madrid no quieren descartar de pleno a Raphael Varane de cara al partido ante el Ajax, a la espera de que pueda mejorar de su proceso gripal, el cual le afecta desde este martes. No obstante, con tan poco tiempo hasta el pitido inicial, su participación ante el equipo de Ámsterdam está en el aire a martes por la tarde. ¿Podrá jugar?



Solari convocó a toda la plantilla a su disposición, con las únicas excepciones de los lesionados Luca Zidane e Isco Alarcón. 23 jugadores en la lista, de la que tendrán que caerse cinco futbolistas. El técnico tiene hasta dos horas antes del partido para confeccionar su convocatoria definitiva y ahí será cuando se evaluará el estado de Varane.



Sea como fuere, tanto Nacho Fernández como Jesús Vallejo están a disposición de Solari para formar junto a Sergio Ramos, que jugará en Ámsterdam su partido 600 con la camiseta del Real Madrid. Ya no queda nada para el Real Madrid vs. Ajax en Holanda.