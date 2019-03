¡Con suspenso del VAR! Tadić sentencia la goleada del Ajax contra Real Madrid por Champions [VIDEO]

Ni el VAR pudo evitarlo. El delantero serbio Dušan Tadić fue el encargado de marcar el 3-0 del Ajax sobre Real Madrid por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El jugador del conjunto de Ámsterdam se lució con una espectacular definición en el área para sentenciar la goleada de los suyos en el Santiago Bernabéu.

La jugada previa a la tercera anotación de los holandeses en el partido se produjo a los 62 minutos del duelo, luego de una gran recuperación del Ajax que terminó con una pelota en el área para Tadić, quien la colocó al palo más lejano del arquero rival. Pese a que los jugadores del Madrid reclamaron un fuera de banda, el VAR convalidó la anotación.

El equipo holandés se impuso desde el primer momento con su velocidad y desparpajo ante un conjunto madrileño que se vio superado y que concedió muchos espacios atrás, recibiendo el primer gol a los 7', y el segundo tan solo once minutos después.



Un resultado que apearía al Real Madrid de la competición y al que la afición reaccionó con una sonora pitada, pero las malas noticias para los de Solari no acabaron ahí ya que Lucas Vázquez y Vinicius Junior no pudieron completar la primera mitad por lesión.



