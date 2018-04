Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , midió al máximo sus palabras sobre Nacho Fernández e Isco Alarcón , las dos dudas de su equipo titular ante el Bayern Múnich al regresar de lesión, y aunque aseguró que físicamente están bien, dejó claro que no forzará y solo jugarán si están "cien por cien" para el duelo de semifinales de Champions League.



"Han entrenado con nosotros los dos y ahora tenemos un poco de tiempo para pensar hasta el partido lo que vamos a hacer, pero lo importante es que los jugadores estén al cien por cien", comenzó explicando Zidane, en la rueda de prensa previa al partido.



Diferenció el técnico madridista entre Nacho, que regresa tras un mes de baja por una lesión muscular, y los problemas de hombro de Isco, lesionado el pasado miércoles en Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League.



El francés no desveló si infiltrarán el hombro izquierdo a Isco para poder jugar: "Mañana se va a ver quien juega pero el jugador tiene que estar al cien por cien, y si están en el banquillo es porque están para jugar. A Isco no le tengo que decir nada, él sabe lo que tiene que hacer y todos queremos estar. Si tiene molestias haremos todo lo posible para que esté, pero sin arriesgar nada porque es más importante su salud".



No obstante, tal como revelan medios europeos, las malas sensaciones en el entrenamiento de este lunes, le han obligado a Isco a desechar la idea de infiltrarse. Al chocar cuerpo con cuerpo con sus compañeros, Isco ha decidido quedar fuera para este encuentro.



Consciente de la importancia que tiene la decisión que adopte para el rival en los dos puestos que tiene en el aire de su equipo titular, el técnico francés optó por no dar pistas.



"No voy a decir si lo tengo decidido o no, voy a esperar al final porque mi respuesta se va a analizar. Lo que puedo decir es que pase lo que pase nosotros somos un equipo, somos muchos y podemos hacer cualquier cosa. Lo importante es la motivación de los jugadores y todos quieren jugar hasta de lateral. Elegiré al final", sentenció.