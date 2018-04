El entrenador del Bayern Munich , Jupp Heynckes , pidió que el árbitro turco Cuneyt Cakir de Turquía sea "justo" ante la presión del Real Madrid y del público del estadio Santiago Bernabéu, en la antesala de la vuelta de semifinales de la Champions League.



El campeón alemán perdió 2-1 en la ida como local la semana pasada, desperdiciando una gran cantidad de oportunidades. En la llave de cuartos de final de la temporada pasada, el Bayern sufrió la polémica expulsión del chileno Arturo Vidal y al equipo español le convalidaron dos goles que parecían en posición adelantada.



Heynckes dijo que espera una buena actuación del árbitro turco. "Lo tuvimos ante PSG a principios de esta temporada y lo hizo bien", dijo el alemán el lunes en rueda de prensa.



"Lo que espero de él es que sea objetivo, justo y equitativo. Estoy esperando un arbitraje justo mañana y espero que sus decisiones no interfieran con el resultado".



Heynckes, quien ganó la Champions en 1998 con el Madrid, dijo que haría ajustes a su equipo de cara al partido en que Bayern buscará su primera victoria en siete choques contra el equipo blanco.



"Sabemos que las cosas van a ser difíciles, el Madrid está acostumbrado a partidos muy importantes, pero nosotros también. Seremos un rival muy duro, pelearemos, y los pequeños detalles serán fundamentales", sostuvo el DT. "Necesitamos minimizar nuestros errores y tenemos que cambiar algunas cosas respecto al partido de ida", agregó.



"No cambiar nada sería un error. Vi cosas positivas, pero hay cosas que arreglar. Trataré de rectificar errores, intentaremos atacar. Recibimos goles debido a algunos errores, no tenía nada que ver con la organización o el estilo de juego", sostuvo. Reuters