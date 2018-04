Las relaciones con los 'ex' no las lleva nada bien el Real Madrid. Los blancos enfrentarán este miércoles al Bayern Munich, que tiene entre sus filas a James Rodríguez , quien aún mantiene vínculo con la 'Casa Blanca', más allá de que el cuadro alemán ya anunció que ejercerá la opción de compra del colombiano. Esta situación lleva a la afición madridista a recordar episodios nada gratos con ex jugadores que terminaron por eliminarlos en circunstancias similares en la Champions League.

El caso más reciente es de Álvaro Morata. El canterano del Madrid se vistió de verdugo en la temporada 2014-15 cuando un gol suyo en el Bernabéu eliminó a los blancos y mandó a la Juventus a la final de la Liga de Campeones de ese curso.



Morata había sido traspasado al cuadro italiano, pero el Madrid aún guardaba por él una opción de recompra que terminó ejecutando un año después.

Los compañeros de Morata celebran el tanto del español, el 1-1 que selló el pase a la final de la Juventus en el 2015. (Getty) Los compañeros de Morata celebran el tanto del español, el 1-1 que selló el pase a la final de la Juventus en el 2015. (Getty)

Mientras que el otro caso se remonta a la temporada 2003-04, con Fernando Morientes de protagonista. El 'Moro' se fue cedido al Mónaco tras la llegada de Ronaldo a la 'Casa Blanca' y luego se convertiría en el responsable de la eliminación del Madrid.



El entonces equipo de los 'Galácticos' se topó con el sorprendente Mónaco en cuartos de final de la Champions League de esa temporada. Fue triunfo 4-2 en el Bernabéu para los madridistas, pero el segundo gol de cuadro francés lo marcó Morientes. Mientras que en la vuelta, el equipo del Principado logró una histórica remontada de 3-1 con otro tanto del 'Moro', para así avanzar a 'semis'.

Morientes, con la '10', celebra el pase a semifinales del Mónaco tras eliminar al Madrid. (Getty) Morientes, con la '10', celebra el pase a semifinales del Mónaco tras eliminar al Madrid. (Getty)

Ambos delanteros terminaron regresando al Real Madrid, algo que parece no sucederá con James Rodríguez, pues el Bayern anunció que pagará los 43 millones de euros por el pase del colombiano. Queda solo por ver si el mediocampista le seguirá los pasos a Morata y Morientes.