La prensa alemana, en su análisis de la eliminación del Bayern Munich en la Champions League a manos del Real Madrid , se centra en las carencias del club bávaro, aunque también se refiere a la discutida mano de Marcelo dentro del área. Esto hubiera podido ser un penalti para el equipo de Jupp Heynckes.



Uno de los principales diarios teutones,"Bild', es el único medio que, en su edición digital, le da un lugar destacado al posible error arbitral a favor del Real Madrid.



"Seis ojos y una mano. ¿Cómo los árbitros no vieron esto?", dice el diario en un pie de foto en el que muestra como Marcelo, lateral del Real Madrid, corta con la mano un centro de Joshua Kimmich.



Sin embargo, en su análisis no ve la responsabilidad central de la eliminación en el penalti no sancionado, sino en errores individuales que facilitaron los goles del equipo blanco y la falta de eficacia de los delanteros.



"Rafinha falló en la ida y en la vuelta Sven Ulreich. Justamente este último que ha hecho una temporada fantástica cometió un error letal", dice el citado medio alemán en uno de sus textos.

