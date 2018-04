"Un título de la Champions League no lo puedes comprar porque si no no lo podríamos haber ganado, no gastamos tanto. Para un equipo como el Madrid es especial, tenemos jugadores en condiciones de jugar al más alto nivel", aseguró este martes Toni Kroos, en la previa del duelo entre Real Madrid y Bayern Munich por semifinales. Así, demostró estar de acuerdo con Jupp Heynckes, que hizo tal afirmación.

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, además, habló del influjo que tiene una competición como la Champions League en los jugadores madridistas, al asegurar que "libera poderes especiales" sobre ellos y mantienen la calma en cualquier situación con la seguridad de, al final, poder ganar el título.



"Esta competición es la más difícil de ganar. Quizás eso libere poderes especiales en nosotros. Las emociones siempre juegan su papel, especialmente en las noches de Champions en el Bernabéu. Eso se puede ver en nuestras actuaciones", confiesa Toni Kroos en una entrevista con uefa.com.



"Muchos jugadores han disputado partidos grandes y podemos mantener la calma en situaciones de dificultad porque sabemos que podemos vencer a todos. Incluso cuando no estamos ganando podemos cambiar el partido. Hemos experimentado muchas situaciones, por lo que no nos ponemos ansiosos", añadió.



El centrocampista alemán volverá a vivir un momento especial en el regreso a Múnich, su casa entre 2006 y 2014, en un duelo de semifinales ante el Bayern que advierte será más complicado que el último cruce en cuartos de la pasada edición.



"Es especial cuando juegas ante un equipo en el que jugaste. Veré a un montón de futbolistas con los que jugaba, o con los que todavía juego en la selección alemana", reconoció.