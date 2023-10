Real Madrid vs. Braga se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 3 del Grupo C de la Champions League. El compromiso se llevó a cabo este martes, desde el Estadio Municipal de Braga. Será un partido crucial para ambas escuadras, en desarrollo de la fase de grupos, que iniciará a partir de las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y tendrá transmisión por ESPN Deportes y Movistar Liga de Campeones. El cuadro madridista suma seis puntos en el torneo y quiere seguir firme. Braga tiene 3 y una victoria lo hará igual a los ‘merengues’. No te pierdas todos los detalles de este partido en la web de Depor.





Real Madrid se prepara para jugar ante Braga. (Video: Twitter)





Real Madrid vs. Braga: probables alineaciones

Kepa Arrizabalaga; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernández, Eduardo Camavinga; Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverse; Jude Bellingham; Joselu, Vinicius Junior. Braga: Matheus; Joe Mendes, Serdar Saatci, Sikou Niakaté, Cristián Borja; Rodrigo Salazar, Moatasem Al-Musrati, André Horta; Álvaro Djaló, Bruma, Simon Banza.