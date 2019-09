Cuestión de confianza: Hazard, el último 'Galáctico' del Real Madrid que espera resurgir en la Champions

► Ya es hora de despertar: los decepcionantes números de Eden Hazard que no justifican sus 100 millones



Cada cosa a su tiempo. Presentado por Zinedine Zidane como un 'killer' de aquellos capaz de enamorar hasta a los rivales con su fútbol, Eden Hazard ha tenido un debut discreto con el Real Madrid , que espera mucho del belga para recuperarse en la Champions League 2019-20 luego de la masacre en París. ¿El nuevo recluta será por fin letal este miércoles contra sus compatriotas del Brujas ? Solo el tiempo lo dirá.



"Hazard sigue en punto muerto", tituló el último domingo el reconocido diario deportivo madrileño 'AS': entre la derrota en París (3-0) en la primera jornada de Champions y apariciones casi pobres, los primeros pasos del pequeño delantero en tamaño -porque en calidad no habría cómo medirlo- han frustrado un tanto las expectativas de los aficionados que esperan verlo brillar.



Y sin embargo, el Real Madrid apostó fuerte por el antiguo jugador del Chelsea, de 28 años, fichado por 100 millones de euros para ser la cabeza visible del segundo mandato de Zidane en el banquillo madridista. La afición del conjunto 'Merengue' espera maravillas del belga, hasta el punto de que entre 40.000 y 50.000 hinchas llenaron las tribunas del estadio Santiago Bernabéu a mediados de junio en un recibimiento de 'galáctico'.



"Hay mucha presión, muchas expectativas", resumió Zidane, añadiendo que "todos tenemos ganas de ver a Eden (Hazard), de ver lo que va a pasar". No obstante, el vestir la camiseta del Real Madrid es un peso grande y el propio jugador de 28 años pidió paciencia a los aficionados. "No me considero como un galáctico sino como un buen jugador (...) Empiezo de cero".



Sin embargo, es difícil que los madridistas olviden las recientes hazañas del belga, semifinalista del Mundial de 2018 y autor de un doblete con el Chelsea en la final de la Europa League contra el Arsenal (4-1), donde fue elegido mejor jugador de la competición. Zidane, que había hecho del jugador una prioridad para reconstruir un Real Madrid en fin de ciclo, también está bajo su hechizo.



"Se ve que es un 'killer' cuando tiene el balón. Es alguien agresivo con el balón, que va siempre en vertical. Nos va a hacer bien", sostuvo el francés a mediados de septiembre sobre la grandeza del 'Duque'. Pero, lo cierto es que la adaptación de Hazard está tardando un poco más de lo previsto: la prensa española criticó su peso en el final del verano y empezó la temporada lesionado, lo que trastocó su preparación.



¿Ser 'Galáctico' le queda grande?

El extremo y flamante fichaje del Real Madrid en verano, Eden Hazard, considera que necesita mejorar para ser considerado un “Galáctico” tras su flojo comienzo de temporada, en el que no ha marcado ni dado asistencias en su nuevo equipo. El belga se incorporó proveniente del Chelsea en medio de la renovación de los 'blancos' tras una desastrosa temporada 2018-19.



Y es que Hazard es considerado como el sustituto de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, tras la partida del máximo goleador de todos los tiempos del equipo a la Juventus en el verano de 2018. “Aún no soy un galáctico, tengo que ser yo quien lo demuestre”, dijo el delantero belga a los periodistas este lunes antes del choque contra Brujas por la Champions League.



“Tengo que ser yo el primero que demuestre que puedo ser el mejor del mundo (...) y dar el máximo no solo en los partidos, también en los entrenamientos”, añadió el '7'. Tras publicar algunos medios que llegó a la pretemporada con sobrepeso, Hazard sufrió una lesión muscular antes del inicio de la temporada y no pudo hacer su debut en el Real Madrid hasta el 14 de septiembre, en la victoria 3-2 de los suyos sobre Levante.



Cuenta con la confianza ciega del míster

Zidane defendió a Hazard en declaraciones de cara a la reanudación de la Champions. “A mí me pasó lo mismo cuando llegué en el 2001 y yo estaba muy tranquilo. Sabía que iba a funcionar con el tiempo. Fue peor cuando llegué a Italia. Allí tardé tres meses”, dijo el exjugador francés, ahora DT del Real Madrid. “Sé que Hazard va a ser importante. Saldrá adelante. No estoy preocupado”, sentenció.

