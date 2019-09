Se agotó el tiempo de James Rodríguez: Zidane lo ‘congela’ para su Real Madrid

Entró en los últimos minutos ante el Atlético de Madrid y ha quedado fuera de la lista de jugadores que viajan a Brujas para la segunda jornada de la Champions League. James Rodríguez nunca tuvo un sitio para Zinedine Zidane. Que lo haya usado en algunos partidos de LaLiga y 70 minutos en la goleada contra el PSG era porque no tenía a toda su plantilla completa. A veces no podía usar a Eden Hazard y en otras a Luka Modric, ¿y qué opción quedaba?



James Rodríguez ha disputado 244 minutos en cinco partidos jugadas de los siete que lleva LaLiga de España. El colombiano, en total, promedia 48.8 minutos por duelo, cuando le ha tocado entrar al campo o ser titular bajo el mando de ‘Zizou’. ¿Eso te hace indiscutible? Definitivamente no. Eres más una opción en el mediocampo que un Casemiro , un eje que no se mueve del campo ni aunque el Real Madrid esté ganando por goleada.



La decisión de ‘Zizou’ de no llevar a James a Bélgica no debe sorprender: el técnico galo no cuenta con él y su estancia esta temporada en Madrid estuvo supeditada a dos puntos: la imposibilidad de no venderlo a un equipo por más de 40 millones de euros que no sea el Atlético de Madrid y los problemas entre Zidane y Florentino para traer a un volante.



Nada ha cambiado para James Rodríguez

No llegaron ni Christian Eriksen ni Pogba y a eso se le sumó la lesión de Marcos Asensio en la pretemporada. El técnico no tenía otra opción que mantener a James en su plantilla, siendo un dolor de cabeza para él porque solo lo usaría en situaciones extremas.



La situación de hace un tiempo no ha cambiado para Zidane: James no es un futbolista indiscutible y el técnico tampoco lo ve con una técnica exquisita. Pasó en el pasado y tampoco pudo afianzarse en el Bayern Munich. ¿Qué podría cambiar entonces?



James no ha sido convocado para el duelo de la Champions , pero este no será la primera vez. Ya habrá otras veces que tampoco esté en la lista de jugadores para un duelo.

