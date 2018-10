La Fiscalía francesa es favorable a proseguir con la investigación por intento de chantaje al futbolista Mathieu Valbuena, abierta en 2015 y en la que, entre otros, está implicado el atacante del Real Madrid , Karim Benzema. A solo horas del Real Madrid vs. CKSA Moscú , el delantero francés recibió un duro golpe, en donde la interna ha decidido arroparlo.



Según el diario "L'Équipe" esa será la posición del Ministerio Público en la audiencia que tendrá lugar el próximo jueves en el Tribunal de Apelación de París, que tendrá que pronunciarse sobre la demanda de nulidad de la causa presentada por la defensa de Benzema y de otros tres acusados.



Los jueces, que previsiblemente no darán a conocer el jueves su veredicto, deben estudiar de nuevo el caso después de que el Supremo anulara en julio de 2017 una primera decisión judicial contra la petición de las defensas de anular la acusación.



La decisión del Supremo devolvió el caso a Apelación, donde las defensas sostendrán de nuevo que la acusación tiene vicios de procedimiento.



En concreto, los abogados de Benzema y de otros tres acusados, Mustapha Zouaoui, Karim Zenati y Younes Houass, sostienen que las escuchas telefónicas en las que reposa buena parte de la acusación deben ser consideradas nulas.



Según ellos, un policía infiltrado, que entró en contacto telefónico con los presuntos autores del chantaje después de que Valbuena denunciara el caso en junio de 2015, incitó a los acusados a cometer el delito.



Por ello, según las defensas, su actuación tuvo una incidencia en el caso que desbarata la acusación.



No es la opinión de la Fiscalía, que según su requisitoria, revelada hoy por la web de "L'Équipe", considera que el agente infiltrado "con el fin de establecer la verdad" e "indentificar a los autores", "tuvo como único fin permitir la actividad delictiva y ponerle fin".



En el fondo del razonamiento del fiscal está la constatación de que el agente comenzó a actuar el 20 de junio de 2015, doce días después de que Valbuena presentara denuncia tras haber recibido las primeras llamadas de los chantajistas.



Éstos aseguraban poseer un vídeo de contenido sexual en el que aparecía el centrocampista y amenazaban con difundirlo si no mediaba una cantidad de dinero.



Valbuena se negó a hacerlo y puso el caso en conocimiento de la policía que, para esclarecer los hechos, envió a un agente infiltrado.



Benzema entró en juego en octubre de 2015, durante una concentración de la selección francesa en Clairefontaine.



Avisado por su amigo de infancia Zenati, el jugador del Madrid animó a Valbuena a pagar a los chantajistas, lo que fue interpretado por los instructores como una complicidad en el chantaje, por lo que le imputaron por ese delito, que puede ser penado con hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.



En caso de que Apelación decida proseguir con la investigación, como le recomienda la Fiscalía, los abogados de las defensas ya han avanzado que volverán a recurrir al Supremo que, cuyo segundo fallo, no puede ser apelado.



La causa contra el jugador del Real Madrid, en el origen de su exclusión de la selección en vísperas de la Eurocopa de 2016, puede alargarse. Desde entonces, Benzema no ha vuelto a ser convocado por Didier Deschamps.