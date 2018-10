Desde que Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid los merengues siente la falta de gol. Este martes perdieron ante el CSKA de Moscú y sumaron tres partidos sin ganar. Keylor Navas fue consultado sobre la situación y la necesidad del portugués, su respuesta fue clara.



"Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. No se puede tapar el sol con un dedo. Hizo muchos goles mientras estuvo aquí, pero ya es el pasado y no podemos vivir del pasado", dijo Navas al salir del vestuario.



El guardameta admitió que el Real Madrid está pasando por una mala racha, "uno de esos momentos en el que el balón no entra" en la portería rival.



"Pienso que los compañeros lo hacen lo mejor posible. Muchas veces andas con la sensación de que el balón va para dentro, y otras veces cuesta más. Ahora estamos en uno de esos momentos, pero no nos volvemos locos. Sabemos que en el futuro van a llegar los goles", afirmó el guardameta.



Al mismo tiempo, el costarricense se mostró confiado en el equipo, y lamentó que el Real Madrid no pudiera superar hoy el mazazo que recibió nada más empezar el partido.



"Hay partidos donde hemos merecido un poco más, como en el caso del partido de hoy. En otros partidos los rivales se nos han plantado bien", dijo el guardameta.



Navas se refirió al error de Toni Kroos que propició el tempranero gol del CSKA y que sentenció el encuentro.



"Hoy se dio una circunstancia complicada y ellos la aprovecharon. Hay que saber que desde que el árbitro da inicio el partido tenemos que estar preparados. Esperemos que en el futuro este tipo de situaciones no se vuelvan a dar", concluyó.



EFE

Cristiano Ronaldo y la chilena ante Juventus.