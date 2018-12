Gol a favor del CSKA, lo celebran en Rusia, lo sufren en el Bernabéu. El estadio no está lleno, es un partido jugado para el honor, pero en el recinto de los madridistas, el equipo del ‘Indiecito’ Solari sufre en esta última jornada de la Champions League. El primer tanto fue sorpresa, el segundo una realidad en el Real Madrid vs. CSKA Moscú por la UCL.



Pelota que era jugada en la banda derecha, taco, rebote y gol para el CSKA Moscú. Courtois no tenía nada que hacer en una pelota que le cambia toda la dirección. El segundo de los rusos frente a un Real Madrid con varios suplentes, pero que no debería golpear tanto a uno de los mejores planteles del fútbol de Europa. Real Madrid lo sufre.



En el partido de ida, el cuadro moscovita se quedó con la victoria por 1-0 en el Estadio Luzhnikí. Los blancos, bajo el mando del entonces técnico Julen Lopetegui, vivieron horas complicadas por la crisis de resultados. Ahora el CSKA Moscú vuelve a imponerse.



Real Madrid ya se encuentra clasificado a la siguiente instancia de la Champions League, por lo que este encuentro es mero trámite para ellos. Igual, hay que ganarlo.