No hay ‘Tigre’ en el ‘Infierno’: Falcao, descartado para el Real Madrid vs. Galatasaray

El técnico Terim aseguró que esperaría hasta el último minuto para saber si Radamel Falcao García se encontraría disponible para jugar el partido contra el Real Madrid en la UEFA Champions League. No obstante, el Galatasaray ya dio la lista de convocados para este partido y el delantero colombiano no hace parte ésta. De este modo, podemos constatar que ‘El Tigre’ no pudo recuperarse de su lesión que lo ha alejado de los campos de juego.



El 'Tigre' no se ha recuperado por completo de las molestias que lo aquejan en el tendón de Aquiles, por lo que fue descartado por su entrenador para enfrentar al conjunto merengue en el Türk Telekom Arena, más conocido como el ‘Infierno’ de Estambul.



Desde hace varias semanas, Falcao venía realizando un trabajo específico para poder recuperarse y llegar en óptimas condiciones al duelo válido por la tercera jornada de la Champions League.

Sin embargo, el cuerpo médico ha decidido no arriesgarlo y, por tal motivo, no podrá estar en el duelo ante el Real Madrid, pensado también en el partido que se le avecina al Galatasaray contra el Besiktas en la Superliga Turca el próximo fin de semana.



Cabe resaltar que la última aparición de Falcao con el club turco fue el 1 de octubre, cuando el Galatasaray perdió 0-1 con el PSG por la segunda fecha de este certamen internacional en el que los de Fatih Terim ocupan la tercera casilla del grupo A con tan sólo un punto, los mismos que su próximo rival. Una baja que seguro sentirán en Turquía.



